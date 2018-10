Canon zoekt avonturiers voor Noordkaap Challenge 2018

Aan de Canon Camera Crew de taak om dit dertiendaagse spektakel op de best mogelijke manier vast te leggen. Onderweg halen de teams geld op voor 3FM Serious Request door het uitvoeren van opdrachten.



Canon en Noordkaap Challenge zoeken getalenteerde kandidaten met ervaring op het gebied van fotografie en/of video. Gepassioneerde mensen die kunnen werken in soms extreme weersomstandigheden, creatief met beeld kunnen omgaan en oog hebben voor bijzondere momenten en vergezichten.



Samen met de organisatie van de Noordkaap Challenge wordt de Canon Camera Crew gevormd: een team dat de reis, omgeving en teams vastlegt in beeld en geluid. De beelden worden ter plekke op de kanalen van Noordkaap Challenge gedeeld.





Iets voor jou?

Noordkaap Challenge en Canon zijn op zoek naar drie getalenteerde kandidaten die ervaring hebben met fotografie en/of video. Je moet gepassioneerd zijn en kunnen werken in soms extreme weersomstandigheden.Daarnaast moet je oog hebben voor bijzondere momenten en landschappen. Als je hier een geweldige uitdaging voor jezelf ziet weggelegd en kun je onder tijdsdruk presteren?Meld je dan nu aan en deel vr 20 oktober je portfolio en/of relevante social media-kanalen via canon@noordkaapchallenge.com. Wie weet ga jij van 7 tot en met 19 december mee op reis.De winnaars worden op zondag 20 november bekendgemaakt tijdens het Meet & Greet-event. Een deskundige jury beslist wie een ticket naar de Noordkaap in de wacht sleept. Voor meer informatie: www.noordkaapchallenge.com