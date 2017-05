De 10 mooiste fotolocaties in België

Manneken Pis en de Grote Markt in Brussel

Het Atomium is een bijzonder bouwwerk. Het staat in het Heizelpark in Brussel en is ontworpen door Andrť Waterkeyn. Het is ontworpen voor de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel en staat symbool voor het metaal ijzer dat in de jaren '50 sterk in ontwikkeling was. Door zijn populariteit is besloten het bouwwerk te laten staan.