De wilde boshyacinten in het Hallerbos

Drie wandelroutes door het Hallerbos

Blauwe en gouden uurtje

Experimenteren

Er zijn drie routes uitgestippeld; de Achtdrevenwandeling (1,8 km), de Sequoiawandeling (4 km) en de Reebokwandeling (7 km). De laatstgenoemde route loopt voor iets meer dan de helft door het hyacintengebied en voert je langs drie van de vier valleien.Het voordeel van ons redelijk late bezoek was dat we zowel het blauwe als het gouden uurtje mee konden pikken. Deze vallen in deze tijd van het jaar tussen 20:00 en 21:20 uur volgens mijn Photographer's Tools app.Fotograferen in het Hallerbos is best lastig. Op internet zijn veel foto's te vinden die het gebied in al zijn pracht laten zien. Moeilijk dus om onderscheidende foto's te maken. Maar wel een prima manier om eens flink te experimenteren met standpunten, perspectieven, verschillende belichtingen, et cetera.Maak je het liefst super close-ups (macrofotografie) of breng je liever het geheel in beeld (landschapsfotografie)? Het Hallerbos is voor beide disciplines een geweldige locatie.