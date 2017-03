Druilerige regendag in de studio

Het hoofdlicht in mijn foto's komt van de Elinchrom Litemotiv Softbox. Die geeft een heerlijk zacht licht en de ronde vorm zorgt voor een mooie ronde reflectie in ogen (en waterdruppels).



Ik heb de softbox vlak naast de plexiglas plaat geplaatst en in een hoek vanaf boven. Het grootste deel van het licht kwam hierbij van voren (en zo ook op de druppels) en een klein deel van achter de plaat.



Op de zwarte achtergrond heb ik een flitser voorzien van grid gericht. Zo wordt alles niet pikzwart, maar is er nog een kleine lichtverschil waardoor Daniens zwarte haar los komt van de achtergrond.



Als je licht goed staat is het vooral een kwestie van veel foto's maken. Let een beetje op waar de druppels zitten. Het is vaak net prettig als er weinig druppels op en rond het oog zitten, dan kan de kijker 'contact' maken met het onderwerp in je foto.



Danien was hier ook een prettig model bij; zij wist veel leuke poses aan te nemen. Een model met wat ervaring werkt meestal prettiger dan iemand zonder ervaring. Die moet je meer aansturen.





Inspiratie

Het idee voor de shoot kreeg ik overigens door een video van Gavin Hoey. Hij laat in deze video uitstekend zien hoe je een vergelijkbare fotosessie kunt uitvoeren.