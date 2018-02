Foto-locatie: Het ss Rotterdam

Reddingsactie geslaagd

De Stichting behoud stoomschip Rotterdam is in 2001 begonnen met een reddingsactie om het ss Rotterdam te behouden. En dat is gelukt! Het schip is sinds 2010 opengesteld voor publiek.Je kunt er overnachten, dineren, kunstlezingen en presentaties geven of volgen, (bruids-)fotoreportages schieten of een rondleiding op het schip volgen.Ruim 200 vrijwilligers, waarvan velen zelf op het schip hebben gevaren, zetten zich dagelijks is voor en op het ss Rotterdam. Bij de rondleidingen vertellen ze verhalen van 'toen' of beantwoorden vragen. Vanuit Hotel New York kun je een watertaxi nemen naar het schip.