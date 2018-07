Fotografeer morgen de maansverduistering

Om het bijzondere verschijnsel te aanschouwen, moet je al om 21.30 uur klaar gaan zitten. Dan begint de verduistering en komt de maan op. Het hoogtepunt is om 22.22 uur en de volledige eclips eindigt om 23.14 uur.



Daarna duurt het nog ongeveer twee uur voordat de maan weer helemaal als vanouds schijnt.





Ook andere planeten te zien

Naast dat de rode maan goed te zien is, zijn ook de vier andere planeten beter te zien. Rechts onder de maan zie je Mars. In het zuiden staan Jupiter en Saturnus. Jupiter is de helderste van de twee.Met een goede verrekijker kun je de ringen van Saturnus en de vier grootste manen van Jupiter zien. In het westen, waar de zon is ondergegaan, staat dan Venus, dat is het helderste licht aan de hemel.Drie jaar geleden was er ook een maansverduistering. Photofacts blogger Nando Harmsen schreef hier een leuk artikel over: