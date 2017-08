Hoe leg je een zonsverduistering vast?

Daniel Dean wist dat de totale zonsverduistering een geweldige kans voor hem zou zijn om iets heel bijzonders vast te leggen. Op het nieuws had hij gezien dat de eerste zonsverduistering die in de Verenigde Staten in 1979 te zien was, zich in augustus dit jaar zou herhalen.



Hieronder het verhaal hoe deze geweldige time-lapse zonsverduisterings-video tot stand kwam.





Oefenen

Uitvoering

Nabewerking

In de daaropvolgende maanden tot aan de verduistering begon hij te oefenen voor zijn eclips-shot door het pad van de zon in zijn achtertuin te volgen., zei hij.In plaats van uit te zoomen naar een kortere brandpuntsafstand om een langere verduisteringstijd vast te leggen, besloot hij dat het het beste zou zijn om de 25 minuten voor de totale verduistering in ieder geval af te dekken en daarna de totale verduisteringsfase zelf.Met zijn Canon C300 Mark II met een Super 35 cropsensor en met een brandpuntsafstand van 200 mm kreeg hij een field-of-view van 300 mm.Hij speelde met verschillende belichtingen en focuspunten en probeerde allerlei instellingen zodat hij een goed idee had welke settings hij op de dag zelf zou moeten gebruiken.De ochtend van de verduistering reed hij de 120 kilometer naar zijn kijkplaats in Excelsior Springs, Missouri. Hij had van tevoren onderzoek gedaan om zowel op het verkeer als op het weer te kunnen anticiperen om er zo voor te zorgen dat hij zijn time-lapses zonder hinder zou kunnen schieten.Tijdens zijn rit naar Excelsior Springs werd het weer steeds slechter en had hij de gehele tijd te kampen met zware neerslag. Maar, hij had de weerberichten gecontroleerd en was ervan overtuigd dat het weer net voor het begin van de verduistering zou verbeteren.Hij gebruikte Sky Guide , een handige app en zette zijn twee camera's op een plek waarvan hij vermoedde een goed zicht te krijgen op de zon nadat de wolken verdwenen waren.Hij wilde zowel een time-lapse van de eclips als een foto van de verduistering in zijn geheel maken.Hij besloot dus frames te schieten met een interval van één seconde terwijl de output (4K ProRes HQ 29.97 signaal) naar zijn Shogun Inferno (monitor en recorder voor 4K video-opnames) gezonden werd. Deze setup zou hem meer mogelijkheden geven vanuit zijn post.Hij begon al een uur voor de totale zonsverduistering met het opnemen. Hij volgde de zon op zijn scherm door de wolken heen gedurende 30 minuten.Daarna herkaderde hij de zon in de rechterbenedenhoek van zijn scherm zodat deze zich in het rechts bovenste derde deel van zijn scherm zou bevinden tegen de tijd van de echte eclips.Het wolkendek was door het zonnefilter erg donker. Om schade aan zijn sensor te voorkomen gebruikte hij een diafragma-opening van f/4.5 en een ISO-waarde van 2000.Naast zijn C300 stelde hij ook een C100 mark II op om een groothoek shot te kunnen nemen van de eclips. Hij zette er een Canon EF 14mm f/2.8L II USM groothoek-objectief op. Bij een dusdanige grote hoek heb je geen solar filter nodig.Tijdens de volledige verduistering nam hij het filter van de C300 en nam hij foto's met de 5D waar hij een EF 70-200mm objectief op had geschroefd.Zijn visie om zowel time-lapse als real-time beelden te maken was belangrijk omdat hij zijn familie ook van dit bijzondere fenomeen zou kunnen genieten door middel van zijn beelden.Zijn gezin bleef thuis gedurende de verduistering en konden niet de totaliteit ervan ervaren zoals hij dat zelf had gedaan.In Final Cut Pro X begon hij met de beelden van de C300 om een timelapse te maken, om bij de volledige verduistering over te schakelen naar de real-time beelden. Aan het einde van de video zie je time-lapse beelden van de verduistering die zijn gemaakt met de C100.