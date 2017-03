Ikehacks: 6 foto accessoires van IKEA

Altijd weer leuk om te zien hoe je met Ikea spullen mooie attributen op fotografie-gebied kunt maken.



IKEA Hackers is een site over aanpassingen aan en herbestemming van Ikea produkten. Het aanbrengen van 'hacks', zoals zij dat noemen, kan zo simpel zijn als het aanbrengen van een verfraaiing.



Hacken is eigenlijk gewoon lekker do-it-yourselfen waarbij een item op een heel andere manier wordt gebruikt of wanneer ze items een geweldige make-over geven zodat het een heel ander item wordt.