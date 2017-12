Luik in 8 tips

Een bijzonder tof artikel over Luik en de fotografische mogelijkheden. Toch even een waarschuwing: het beschreven station is auteursrechterlijk beschermd. Het is dus verboden daar foto's van te maken en te publiceren of commercieel te gebruiken.

Zelf heb ik in het verleden al eens gepoogd een shoot in en rond het station te organiseren met toestemming van de NMBS, maar ze geven geen toestemming vanwege o.a. contracten met de architect.