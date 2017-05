Oude gloeilampen fotograferen; Hanne van Baarle

Aanschaf en bestudering gloeilampen

De serie is begonnen met de aankoop van gloeilampen. Dat ging grotendeels via Marktplaats, maar soms ook via particulieren en winkels die lampen vrijblijvend aan hem aanboden.De lampen werden in zijn studio opgepoetst en grondig bestudeerd. Er werd gekeken welke kant het mooist of meest karakteristiek was.Letters op de lamp zijn er grotendeels afgehaald of zodanig weggedraaid dat deze niet of nauwelijks in beeld kwamen. In sommige gevallen werden ze juist wel getoond, omdat het niet hinderlijk was of juist iets toevoegde.Elke gloeilamp werd opgehangen aan visdraad van verschillende diktes. Dit omdat de afmetingen van de totaal verschillende lampen nogal verschilden. Het ging soms om fietslampjes, soms om vuurtorenlampen!De stellage waaraan de lampen opgehangen zijn, is aan alle kanten 'behangen' met zwarte, matte doeken. Mat om glinsteringen op de achtergrond te voorkomen en zwart om zo het 'strakste' effect te verkrijgen.Het duistere in een beeld trekt hem erg aan. Het zijn natuurlijk producten, maar Hanne is niet per definitie een productfotograaf. De werkwijze hiervoor is technisch gezien echter wel vergelijkbaar.