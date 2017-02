Spelen met de richting van je licht

In mijn optiek is dit veel veel beter. Het probleem is echter dat we een cosplayer fotograferen en geen model dat precies weet wat te doen voor een camera.



Begrijp me niet verkeerd; ze was geweldig maar soms is het moeilijk om te poseren voor een stilstaand beeld. Als fotograaf moet je dan even helpen. En één van de beste dingen die je dan kunt doen is het model iets te doen geven. Zorg dat ze de pose zelf ervaart.



In dit geval hebben we gebruik gemaakt van haar draken (haar eigen idee trouwens). En zoals je kunt zien ziet de foto er nu stukken beter uit.