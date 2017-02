Wees niet bang om anders te zijn

Zoals je kunt zien in deze foto met Sheena. Ze liep op de set met deze geweldige outfit en zei tegen me: 'Het zit zelfs op de achterkant'. Dat prikkelde mij om deze foto te nemen.



Het gezicht van het model zie je niet, dus voor sommige is dit geen modellen foto, maar voor mij gaat fotografie niet om het model... Het gaat om een verhaal, het gaat om een gevoel, en het model is voor mij iemand (een middel) om dat verhaal over te brengen. En in dit geval vind ik dat Sheena het geweldig gedaan heeft.



Ik wilde het shirt niet fotograferen in de standaard vorm dus ik vroeg haar of ze het shirt naar beneden kon trekken en er een bepaalde spanning aan kon geven. Ook wilde ik haar niet gewoon standaard in het midden van de foto plaatsen, dus heb ik haar iets meer naar de zijkant gezet.



Dus voor je volgende shoot... Experimenteer en vertel een verhaal, of voeg gewoon een beetje humor toe. Er is al genoeg ruimte voor de 'normale' model shoots.