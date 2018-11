Wil je kennismaken met de Nikon Z-series? Dat kan!

Demo en Touch & Try

Het programma van de Z-tour bestaat uit een korte presentatie van onze Nikon specialisten waarna een bekende fotograaf zijn/haar ervaringen met de nieuwe Z-series camera's zal delen. Afsluitend is er een TOUCH & TRY waar jij de mogelijkheid hebt om de Z7 en Z6 zelf uit te proberen!Het Ochtendprogramma:· 09:00 Ontvangst in de winkel· 09:15 Technische mogelijkheden Z-series – Nikon School· 10:15 Workshop van bekende fotograaf· 11:15 Touch&Try: probeer de Z6 & Z7 zelf uit· 12:00 Einde programmaLet op: tijden kunnen per winkel afwijkenHet Middagprogramma:· 13:00 Ontvangst in de winkel· 13:15 Technische mogelijkheden Z-series – Nikon School· 14:15 Workshop van bekende fotograaf· 15:15 Touch&Try: probeer de Z6 & Z7 zelf uit!· 16:00 Einde programmaFotografen Isabelle Hattink, Chris König, Bas Losekoot, Daan Oude Elferink en Bas Uijlings vertellen je graag over hun ervaring met de Z6 en Z7.Wil je graag kennismaken met de Nikon Z-series camera's? Hier vind je een volledig overzicht met alle evenementen.