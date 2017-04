Zonsopgang mooier dan zonsondergang?

Drukte bij zonsondergang door tempel (Naxos)

Minder waas of smog

Zonsopgangen zijn beter voor je gezondheid

Hieruit kun je als fotograaf natuurlijk je voordeel halen. Als je dan toch vroeg opstaat voor die mooie zonsopgang hoef je niet te vechten voor een mooi fotoplekje en hoef je geen mensen uit je composities weg te clonen in je nabewerking.De 'ochtendfotografen' die je dan toch nog aantreft zijn over het algemeen wat respectvoller tegenover collega-fotografen. Ze lopen over het algemeen niet door je beeld heen zoals sommige smartphone fotografen weleens nietsvermoedend doen.Nachten zijn vaak rustiger, zelfs tijdens de stormachtige periodes gedurende het jaar. Harde wind gaat vaak 's avonds al liggen. En mensen rijden minder auto of brommer 's nachts, de meeste menselijke activiteiten worden zowieso gedurende de nacht gestaakt. Hierdoor belandt er dus ook minder vervuiling in de atmosfeer.De aarde revitaliseert gedurende de nacht, net als ons lichaam. Deeltjes in de atmosfeer komen tot rust en de koelere nachten schonen de lucht op. Dit zie je terug in je foto's, de waas wordt enorm verminderd.Deze waas is zeer moeilijk en soms zelfs niet te verwijderen in de nabewerking. Je kunt natuurlijk wel een polarisatiefilter gebruiken om de atmosferische waas te verminderen tijdens de dag en zonsondergang, maar als de hoeveelheid smog buitensporig hoog is krijg je het moeilijk weg en blijft het toch duidelijk zichtbaar in je afbeeldingen.Het inademen van ochtendlucht is niet alleen verfrissend maar ook nog eens beter voor je longen, hersenen en lichaam. Het is bekend dat sporten in de ochtend je energieniveau behoorlijk kan opkrikken voor de gehele dag.Waarom zou je je ochtendexercise niet combineren met fotografie door jezelf te dwingen een beetje te hiken in de ochtend met je camera?