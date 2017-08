Zwarte kleding op zwarte achtergrond

Vaak worstelen mensen met het maken van foto's van in het zwart geklede modellen tegen een zwarte achtergrond. In principe is dit echter helemaal niet zo moeilijk.





Zorg er ten eerste voor dat er geen licht op de achtergrond valt. En zorg dat je het licht op de achtergrond meet met ongeveer 5 stops lager dan je hoofdlicht (reflecterend).Als je de achtergrond niet goed zwart krijgt probeer dan de afstand tussen het model en het licht te verkleinen en de afstand van het model en de achtergrond gelijk te houden.Op dat moment gebruik je de 'omgekeerde kwadraten wet' en op deze manier kun je heel makkelijk het licht op de achtergrond donkerder krijgen en toch zal het model nog steeds correct belicht zijn.Lukt dat niet gebruik dan bijvoorbeeld grids die licht spil tegen gaan of gebruik vlaggen. Zolang er maar geen licht op de achtergrond valt.Persoonlijk vind ik licht van de zijkant erg mooi, maar dan wil je natuurlijk de schaduwkant niet volledig weg laten vallen tegen de achtergrond. Vandaar dat ik een klein accent licht of soms een groot accent licht gebruik om de zijkant bij te verlichten.Zorg er dan ook nog voor dat de kaaklijn netjes aangezet wordt en je heb een fantastische foto. Het is wel een beetje vogelen met het neerzetten maar als het werkt is het resultaat fantastisch.