De 5 irritantste types fotografen

Hieronder een overzicht en beschrijving van de 5 verschillende types die in de video (die al een paar jaar geleden werd gepost) worden benoemd:



# 1. The Copy Cat: fotografen die wat alteveel "ge´nspireerd" worden door wat ze jou zien doen;



# 2. The Chatty Cathy: fotografen wiens onophoudelijke gepraat vele vreedzame foto-uitjes ru´neert;



# 3. The Gear Nerd: fotografen die altijd veel te veel uitrusting bij zich hebben;



# 4. The Photography Widow: fotografen die meer tijd en aandacht besteden aan hun werk dan aan hun significante ander;



# 5. De leraar: fotografen die constant anderen zegenen met ongevraagd advies.



Er zijn vast nog veel andere soorten fotografen zijn die altijd op je zenuwen lijken te werken. Voel je vrij om je beschrijvingen en eigen ervaringen te delen in de comments!