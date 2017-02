Fro Knows Photo analyseert de officiële foto van Trump

Ik ben het met hem eens dat dit een samengestelde foto is. Op f/2.8 zou het witte huis anders veel onscherper zijn geweest en daarbij heb je overdag geen 640 ISO nodig.



Interessanter is wellicht de vraag waarom al deze portretten zo saai zijn. En dan heb ik het vooral over de saaie belichting van de president. Je zou toch zeggen dat, als je dan de kans krijgt een president te fotograferen, je er het maximale uit wilt halen.



Dan is het wel heel vreemd dat je een 10 jaar oude camera op 640 ISO gebruikt. Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als je bijvoorbeeld Steve McCurry, Joe McNally of David LaChapelle zo'n portret zou laten nemen.



