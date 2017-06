Canon 6D mark II in aantocht

De Canon 6D is voor veel fotografen hun eerste full frame camera. Betaalbaar en met fatsoenlijke specificaties. Het zelfde lijkt te gelden voor de 6D mark II, de opvolger die volgens de geruchten binnenkort aangekondigd wordt. Er is al het nodige over gelekt.





Zeker weten we het natuurlijk niet, maar er zijn al veel geloofwaardige specificaties en zelfs foto's uitgelekt. Zo zou de camera een 26,2 megapixel full frame sensor hebben met Canon's Dual Pixels autofocus techniek.De camera kan 6,5 beelden per seconden kunnen vastleggen en de lichtgevoeligheid loopt tot 40.000 ISO, maar is uitbreidbaar tot 102.400 ISO.Goed nieuws vind ik de toevoeging van een draai- en kantelbaar touchscreen scherm van 3 inch. Dit zou de eerste Canon camera met full frame sensor zijn die zo'n draai- en kantelbaar scherm heeft. Erg praktisch bij bijvoorbeeld macrofotografie of videografie.Ook mooi zijn de 45 autofocus punten die de camera zou hebben. Veel meer dan de 11 autofocus punten die zijn voorganger had en een mooie upgrade. De body zou 765 gram wegen.Grote ontbrekende specificatie is 4K video. De camera zou slechts beschikken over full HD opname mogelijkheid. Alleen time-lapse video's kunnen in 4K opgenomen worden. Het goede nieuws zou zijn dat er tijdens video beeldstabilisatie beschikbaar is.Ook zou de camera beschikken over GPS, Wifi en bluetooth. Wat dat betreft valt er niks te klagen.Volgens de geruchten zou de camera volgende week, op 29 juni, aangekondigd worden en moet hij in augustus in de winkels liggen.Het klinkt als een erg interessante camera!Wat vind jij ervan?