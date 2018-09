Foto's van aankomende Fujifilm X-T3 gelekt

Over een paar weken is de Photokina en in aanloop daarna lijkt zowat elk merk wel nieuwe camera's aan te kondigen. Vooral systeemcamera's zijn populair momenteel. Van Fujifilm zijn nu productfoto's uitgelekt van de nieuwe X-T3.





De nieuwe camera zou naar verwachting op 6 september officieel onthuld worden. Over de specificaties is nog maar weinig uitgelekt, maar de systeemcamera lijkt wel te beschikken over 4K video met 60 beelden per seconde.