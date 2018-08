Foto's van Nikon's Z6 en Z7 systeemcamera's gelekt

Nikon Z7 systeemcamera

Nikon Z6 systeemcamera

Het werd natuurlijk hoog tijd dat Nikon met een fatsoenlijke systeemcamera voor professionals komt, dus het is goed nieuws dat het daar nu eindelijk van lijkt te komen. De nieuwe camera's zien er in mijn ogen goed uit: compact en met een duidelijke Nikon uiterlijk.Wat opvalt is het schermpje aan de bovenkant van de camera. Het oogt als hetzelfde type display als we kennen van de Fujifilm GFX-50S. Dat is mooi, want het is een prettig schermpje dat goed afleesbaar is en ook blijft werken als de camera uit staat.