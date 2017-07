Nikon's full-frame mirrorless is op komst

Nikon werkt aan een nieuwe full-frame systeemcamera, gericht op de smartphone-generatie, die in kwaliteit superieur is aan alle rivalen. Dat lijkt de president van het bedrijf te hebben bevestigd in een recent interview dat in Japan is gepubliceerd.





De meest recente systeemcamera van Nikon; de 1 J5

Nikon had al eerder in 2017 verklaard dat het haar inspanningen zou heroriŽnteren op middel- tot high-end spiegelreflex en spiegelvrije camera's.Het citaat van Ushida (de Japanse directeur van Nikon) heeft geleid tot speculaties in de online foto-gemeenschap over de vraag of Nikon nu een high-end, top-of-the-line, full-frame spiegelvrije camera in de maak heeft om zo te kunnen concurreren met Sony en Fujifilm.Aan de andere kant zou het ook waarschijnlijk kunnen zijn dat de nieuwe camera is ontworpen om toegankelijker te zijn voor mensen die het merendeel van hun foto's met een smartphone schieten.Maar misschien is het wel een camera die zowel gebruiksvriendelijk is, als ook ongeŽvenaard in kwaliteit en prestaties.Voorlopig zullen we tevreden moeten zijn met de officiŽle bevestiging: Nikon ontwikkelt momenteel nieuwe spiegelvrije camera's. Of dit echt full-frame betekent is een vraag die voorlopig nog onbeantwoord lijkt te blijven.