Specificaties Nikon D850 uitgelekt

Nikon kondigde eerder al aan dat er een Nikon D850 aan zit te komen. Nu zijn de specificaties uitgelekt van de nieuwe camera. Met een 46 megapixel sensor en 4K video lijkt het een interessant model te worden.





Gelekte Nikon D850 specificaties

- 45,75 megapixel full-frame CMOS sensor- 9 foto's per seconde (met grip, anders 7)- 4K video (in FX, geen crop)- 8K timelapse mogelijkheid- Lichtgevoeligheid: 64 - 25.600 ISO (uitbreidbaar tot 108.400 ISO)- 153 punts autofocus systeem- 3,2 inch kantelbaar touchscreen- 0.75x vergroting in de optische zoeker- 180.000 pixels RGB sensor (zelfde als in de D5)- Stille-modus- Optie voor focusstacking (tot 300 foto's)- Dual (SD en XQD) kaart sloten- Geen low-pass filterDe gelekte slides uit een presentatie zijn te zien in onderstaande video.