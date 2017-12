10 highlights van Krakau

7. Schindler's factory

Schindler's factory (Schindlers fabriek) werd wereldberoemd door de Oscarwinnende film ' Schindler's List ' van Steven Spielberg . Het verhaal speelt zich even buiten het centrum van Krakau af, in een emaille fabriek onder leiding van de Duitse Oskar Schindler Naarmate de oorlog vordert en de nazi's steeds agressiever joodse mensen uit het getto van Krakau deporteren, zet Schindler een plan in werking om zijn joodse werknemers te redden van het kamp. Uiteindelijk redt hij zo de levens van 1100 mensen.De film is grotendeels opgenomen in Kazimierz, maar het werkelijke verhaal speelt zich net over de rivier af, in de wijk Podgórze. Net buiten deze oude getto van Krakau staat nog altijd Schindler's Factory. Sinds 2003 is de fabriek een museum dat je kunt bezoeken.