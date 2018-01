100 jaar trouwen in Kasteel Helmond

In de bruidsreportage werd de hele huwelijksdag vastgelegd. Van het ophalen van de bruid door de bruidegom bij haar ouders thuis, tot de voltrekking van het huwelijk in de kerk en het feest.



Vaak werd er ook nog een reportage gemaakt op een mooie plek in de buurt van de stad: op de achtergrond een kasteel of boslandschap. Deze traditie houdt nog steeds stand, al is het aanbod aan fotografen groter en verschillen foto's daardoor ook meer van elkaar.





Verschil vroeger en nu

Ik was erg benieuwd of bruidsfoto's door de jaren heen veel zijn veranderd. Ik heb zelf ook een aantal trouwreportages gedaan bij Kasteel Helmond.Wat meteen opviel is dat bruidsfotografie duidelijk geëvolueerd is. Trouwfoto's van vroeger ogen vaak statisch, stijf en soms zelfs somber. Het traditionele en formele poseren voor de camera vindt nu niet meer plaats.Wie de hedendaagse reportages bekijkt, ziet ongedwongen beelden, met actie en ruimte voor humor.Een bruidsfotograaf stelt zich daarnaast minder op de voorgrond op, is niet meer zozeer de regisseur, maar eerder de documentalist., is een kreet die ik zelf graag hoor na afloop.Geplande en geposeerde sessies in kastelen of parken vinden steeds minder plaats. Er wordt wel vaak naar een mooie locatie gereden om samen bezig te zijn en wat ontspanning te krijgen voor de rest van de dag.Er is wel een verschuiving in de richting van een lossere poseerstijl geweest en het poseren duurt veel minder lang. De gebruikte poses en achtergronden veranderen echter weinig!Als hedendaagse bruidsfotograaf merk je wel dat stellen vanwege de recessie sneller geneigd zijn te kiezen voor een 'hobbyfotograaf'. Of ze kiezen voor "ome Henk die het ook zo goed kan”.Bruidsparen nemen dan het risico dat zo'n amateurfotograaf snel paniekerig en gestressed raakt bij onverwachte omstandigheden en dat het resultaat behoorlijk tegenvalt. Vroeger hadden professionele fotografen geen last van dit probleem. Bijna niemand bezat immers een fatsoenlijke camera.