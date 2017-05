15 Favoriete architectuur-locaties in Nederland

Het exterieur en interieur van het sfynx-vormige Radio Kootwijk gebouw

3. Het aan de Stegge Gebouw in Goor

Staatsbosbeheer organiseert met regelmaat activiteiten die te maken hebben met het glorieuze zendverleden, het unieke gebouw, de natuur en omgeving.Natuurgebied Radio Kootwijk is het hele jaar toegankelijk. En op zandverstuiving het Kootwijkerzand kun je het hele jaar door naar hartelust struinen en dwalen. Er is al eens een artikel op Photofacts gewijd aan dit unieke, sfynx-vormige gebouw.In het plaatsje Goor in de achterhoek staat een gebouw in de stijl van de bekende Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. Dit gebouw is weliswaar geen “echt” Hundertwasserontwerp, maar is in de filosofie van Hundertwasser ontworpen.De twee eigenaren van Bouwbedrijf Aan de Stegge zijn broers en bewonderaars van Hundertwasser. Zo is het idee ontstaan om een apart gebouw in de achterhoek in het plaatstje Goor neer te zetten.