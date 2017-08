5 redenen om dit fotofestival in Arles (Frankrijk) te bezoeken

3. Je ontdekt er aanstormend talent

Ieder jaar wordt in Arles de New Discovery Award uitgereikt. Alleen galerieën kunnen werk insturen van slechts één fotograaf die zij vertegenwoordigen.Zo wordt voorkomen dat het festival wordt overstelpt door goedbedoelde inzendingen en blijft het werk over van fotografen waarvan een galerie denkt dat hij/zij op het punt staat door te breken en dus een groter publiek verdient.Uit de inzendingen worden tien fotografen geselecteerd die mogen exposeren – de kosten daarvan worden gedragen door het festival.Dit jaar wonnen twee fotografen met één gezamenlijk project: Carlos Ayesta & Guillaume Bression. Zij reisden vanaf 2011 diverse keren naar Fukushima – ze waren er direct na de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Hun werk is een mix van documentair, conceptueel, portretfotografie en zelfs in scène gezette foto's.