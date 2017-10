Adembenemend Patagonië in vijf foto's

Adembenemend PatagoniŽ in vijf foto's

In het afgelopen jaar heb ik een prachtige rondreis gemaakt door een groot gebied in het uiterste puntje van Zuid-Amerika, namelijk PatagoniŽ. Het is een uniek gebied met ruige landschappen en ťťn van de meest verassende gebieden ter wereld.



Tijdens deze reis heb ik me vooral verbaasd over de combinatie van het ruwe landschap met uitgestrekte weidse pampa's (grasvlakten) en enorme hoogteverschillen. Het is een reis geweest waarin ik niet alleen de toeristische attracties wilde vastleggen, maar juist ook de andere kant van dit gebied.



Het contrast van het uitgestrekte landschap in tegenstelling tot de bekende hoge pieken van de bergen wilde ik vereeuwigen. Ik neem je graag mee door dit adembenemende PatagoniŽ aan de hand van vijf foto's.





Motivatie

1. Ruta 40 (El Chalten Ė ArgentiniŽ)

Toen ik in 2009 na mijn vakantie in New York thuis kwam, was ik niet helemaal tevreden over de foto's die ik had gemaakt. Ik vond het jammer dat het gros van mijn foto's totaal niet oogde zoals ik het in New York daadwerkelijk had beleefd.Deze vakantie heeft me geÔnspireerd om mezelf continu te verbeteren in het maken van foto's. Je zou kunnen zeggen dat het een uit de hand gelopen hobby is. Elk jaar weer verbeter ik mezelf om zo perfecte foto's met de juiste belichting en met de beste compositie te maken.Uiteraard komt daar ook altijd een stukje techniek bij kijken waarin ik mezelf ook continu in wil verbeteren.Deze hobby in fotografie combineer ik maar al te graag met mijn grote passie voor reizen. Ik leg het liefst foto's van diverse landschappen en straatbeeld vast. Het is ontspannend om in de buitenlucht hiermee bezig te zijn.Daarnaast vind ik het maken van foto's een extra beleving geven aan de reis die ik maak. Dat komt met name doordat ik na de reis vaak enthousiaste reacties ontvang van de mensen in mijn directe omgeving.Ik krijg hier veel voldoening van, want het inspireert de mensen weer om te gaan reizen. Een win-win situatie wat mij betreft en de reden waarom ik zo graag fotografeer.Op deze foto wilde ik laten zien hoe weids het landschap waardoor we heen reden is. Ik heb de weg links met opzet in beeld gebracht zodat je kunt ervaren hoe de omgeving is wanneer je deze route aflegt.