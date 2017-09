Architectuurfotografie: Kleur, een chromatische botsing

Op mijn blogsite OhSevenSix worden voor architectuurfotografie een zestal thema's aangemaakt:



Kleur

Ritme

Licht

Contrast

Detail

Textuur

Kleurgebruik in architectuur

Mijn @rtoo's blogsite is Engelstalig. De thema's worden aangekondigd als:- Colour, a chromatic collision- Texture: don't finish!- Masterly play of masses in Light- Slave to the Rhythm- Contradistinction in Contrast?- God is in the DetailDe reeks van zes blogs wordt steeds vertaald naar het Nederlands voor Photofacts. Hier de eerste blog over kleurgebruik bij architectuurfotografie.Het gebruik van kleur in architectuur is niet evident. De modernisten hadden een bijzondere relatie tot kleur. Binnen De Stijl prevaleerde het gebruik van