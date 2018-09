Bioscoopfilm Generation Wealth

Brandend verlangen naar rijkdom en weelde

Voor de gehele Benelux is Generation Wealth exclusief te zien in Fotomuseum Den Haag. De ruim anderhalf uur durende intense documentaire over het brandende verlangen naar rijkdom en weelde, wordt doorlopend vertoond in een speciaal ingerichte filmzaal in het museum.Directeur Benno Tempel:De Amerikaanse fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield (1966) houdt zich al 25 jaar bezig met het thema 'rijkdom' en portretteert over de gehele wereld zowel de ťťn procent rich and famous als mensen die er alles aan doen om dit uit te stralen.Met de film Generation Wealth maakt zij de balans op van haar onderzoek naar de uitwassen van de American Dream en het brandende verlangen naar meer. Ze keert terug naar de mensen die zij de afgelopen 25 jaar portretteerde en legt hun vaak aangrijpende levensverhalen vast.Het resultaat is zowel het verslag van een zeer persoonlijke reis als een schokkende getuigenis van een cultuur die doordrenkt is van materialisme, narcisme en hebzucht en de prijs die men daarvoor betaalt.In de woorden van The New York Times:Fotomuseum Den Haag toont dit najaar in samenwerking met Annenberg Space for Photography in Los Angeles Generation Wealth, het eerste grote overzicht van Lauren Greenfields werk.De tentoonstelling omvat meer dan 200 foto's en diverse interviews en korte films. Generation Wealth is een indrukwekkend verslag van het brandende verlangen om rijk te zijn, tegen elke prijs.Lauren Greenfield werd in 1966 in Boston, Massachusetts geboren en groeide op in Venice, Los Angeles. In 1987 behaalde ze haar Bachelor aan de faculteit Arts & Sciences van Harvard University.Haar werk werd gepubliceerd in talrijke magazines en kranten, waaronder ELLE, The Guardian, Harper's Bazaar, Le Monde, National Geographic, The New York Times Magazine, The New Yorker en Vanity Fair. Greenfield heeft vijf korte en vier lange documentaires gemaakt.Met de documentaire The Queen of Versailles (2012) heeft ze maar liefst 26 nominaties en acht awards in de wacht gesleept.