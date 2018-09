De beste natuurfoto's uit de Lage Landen

De Groene Camera is dť fotoprijs voor natuurfotografie uit Nederland en BelgiŽ. Vanaf eind september worden de prijswinnende foto's geŽxposeerd in het Museon. Alle reden om de foto's en deze fotoprijs nader onder de loep te nemen.





Initiatiefnemer van deze fotoprijs is Daan Schoonhoven . Hij zal, samen met enkele winnaars, een presentatie verzorgen over hoe deze schitterende foto's tot stand komen en over wat de makers er allemaal voor over hebben gehad.Gedurende de presentatie zul je op luchtige wijze allerlei praktische tips ontvangen om zelf betere natuurfoto's te maken. Van een macro-opname van enkele millimeters tot weidse landschappen, van pakkende zwart-wit foto's tot fleurige opnames, van bewogen opnamen tot strakke details.Het komt allemaal voorbij. Verheug je op een enthousiaste, praktische en inspirerende lezing over natuurfotografie in Nederland.Na afloop van de presentatie word je in de gelegenheid gesteld de tijdelijke tentoonstelling 'De winnaars van de Groene Camera 2018' in het Museon te bezoeken.