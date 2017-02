De fotograaf achter de zwangerschapsfoto van Beyonce

Superster Beyonce heeft een fanbase van jewelste. Waarschijnlijk heb je het nieuws ook al gelezen. Zoniet, Beyonce is in verwachting van een tweeling en deelde aantal zwangerschapsfoto's via social media.





elative; top:-22px; width:44px;"> elative; top:-22px; width:44px;">

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters