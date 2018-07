'De Mix' in het Nederlands Fotomuseum

Nest Grauwe Klauwier, waarschijnlijk Noord-Holland (1907-1916) Adolphe Burdet / Nederlands Fotomuseum; N 52 34' 40.08''O 4 37' 25.32'' Blommers / Schumm

De Mix

De Boswachter is in samenwerking met het Museum Kranenburgh tot stand gekomen en was daar van 8 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 te zien.De Mix is een project van het Nederlands Fotomuseum en Rafal Philippen dat tot stand is gekomen met steun van het Mondriaan Fonds Dankzij de steun van het Mondriaan Fonds heeft het Nederlands Fotomuseum vier Nederlandse fotografen opdracht kunnen geven om nieuw autonoom werk te maken.Fotografen toen & nu is te zien van 15 september 2018 tot 14 januari 2019.