De scheepsliften in la Louvière (België)

Eind mei verscheen op Photofacts het artikel De 10 mooiste fotolocaties in België. Er kwam nogal wat commentaar van lezers terug over met name de kwaliteit van de foto's.



Na een oproep om dan eens wat betere tips met foto's op te sturen nam ik deze uitdaging op me. In dit artikel beschrijf ik de Scheepsliften in la Louvière (België) met bijbehorende foto's.





Bernard Veerman

Ik zal eerst iets over mezelf vertellen. Ik ben gepensioneerd (geboren in 1946) en fotografeer al vanaf dat ik een jaar of 14 was. Mijn eerste, eigen verdiende kleinbeeld camera was een Ferrania Lince-2, waarmee ik in het begin alleen maar Agfa CT18 diafilms schoot. In eerste instantie zonder belichtingsmeter.Daarna ben ik begonnen met zwart/wit en nog weer later ben ik mijn eigen films en foto's gaan ontwikkelen en afdrukken. Mijn eerste spiegelreflex was een Oost-Duitse camera, waarvan ik de naam niet meer weet.Later ben ik overgegaan op Canon FT-QL's en heb een tijdje met een Pentax ME gewerkt. In het tijdperk van de digitale fotografie ben ik gestart met Fuji, later Panasonic en de laatste jaren ben ik toch weer terug bij mijn oude liefde: Canon. Mijn eerste digitale Canon was een EOS 60D (crop), die werd opgevolgd door een 6D (full frame), die op zijn beurt vorig jaar werd vervangen door een 5D mark IV.Ik ben getrouwd met Gerda, die Vlaamse is en daarmee de liaison vormt naar het artikel “De 10 mooiste fotolocaties van België” van Michelle.