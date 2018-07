Stoomsleepboot 'Europa' in de haven van Rotterdam (1954). Koeltorens, Hoogovens, IJmuiden (1957) © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Fotografie onderdeel gezinsleven

Tentoonstelling Dit is Cas

Thuis is Amsterdam, waar hij met zijn gezin aan de Amstel heeft gewoond.De naam 'Cas Oorthuys' staat voor een geolied familiebedrijf, waar fotografie op een vanzelfsprekende manier deel van het gezinsleven uitmaakt: zijn vrouw Lydia onderhoudt het archief van bijna een half miljoen foto's en zijn zoontje Frank speelt met zijn speelgoedbootjes in het water van de spoelbakken.De tentoonstelling Dit is Cas geeft een bijzonder inkijkje in het reilen en zeilen van het bedrijf Oorthuys.Van 15 september 2018 tot en met 13 januari 2019 presenteert het Nederlands Fotomuseum de langverwachte overzichtstentoonstelling Dit is Cas | Vintage fotografie van Cas Oorthuys.Het Nederlands Fotomuseum beheert zijn archief van circa een half miljoen foto's, waaronder duizenden vintage prints. Hieruit is voor de tentoonstelling een selectie gemaakt.Bij de tentoonstelling is een audiotour ingesproken door Joris Lutz en worden diverse thematische rondleidingen, workshops en lezingen georganiseerd. Kijk op nederlandsfotomuseum.nl voor een compleet overzicht.Ook verschijnt er bij de tentoonstelling een lijvig boek Cas Oorthuys | Contacts, waarbij het accent ligt op zijn contactalbumarchief.De publicatie is samengesteld door curator Frits Gierstberg en Xavier Barral en wordt uitgegeven door Editions Xavier Barral, uitgeverij Kannibaal en het Nederlands Fotomuseum.