Eerst de song en dan de foto of juist andersom?

Songs of gedichten en foto's tot één geheel smeden geeft me een bijzonder gevoel. Meestal omdat ik liedjes kies die een betekenis of een verleden hebben. Het varieert nogal of ik de foto eerst neem en vervolgens het bijpassende liedje of gedicht bedenk of omgekeerd.



Het zal ongetwijfeld een onbewust proces zijn, maar het werkt wel! In dit artikel een aantal van mijn foto's met een referentie naar een song/poem.





On my own - Bill Withers

Onderstaande foto is genomen op het eiland Helgoland (Duitsland) tijdens het prachtige schouwspel van de Jan van Genten aldaar.