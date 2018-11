Expositie: Verdriet in een foto

In de tweede aflevering van de expositieserie Best of Class toont het museum poŽtische en indringende foto's van Vera van Almen, Rachel de Liefde, Nienke Steinitz en Jasmijn Duterloo. Het gaat om nieuw werk, voortbordurend op de projecten waarmee ze afstudeerden.



In geen van de werken is de dood letterlijk in beeld gebracht. De gelaagde foto's gaan over herinnering, verlangen, eenzaamheid, verlies, verdriet, melancholie en onmacht.