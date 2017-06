FotoFestival Naarden brengt grensoverschrijdende fotografie

Internationale allure

Fotografen

400 inzendingen

Het FotoFestival Naarden was altijd vrij sterk op Nederland gericht, maar met ingang van dit jaar is een groot contingent buitenlandse fotografen uitgenodigd.Zo kan je ook de wisselwerking tussen de Nederlandse en buitenlandse fotografie zien. Die ontwikkelingen liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen elkaar daardoor ook versterken.De kern van de tentoonstelling is natuurlijk nog steeds de fotografie: het FotoFestival Naarden biedt een podium voor nieuw of jong talent en voor nieuwe vormen van fotografie. De topfotografen hangen nu niet alleen in de Grote Kerk, maar zijn verdeeld over de locaties.Een aantal zwaargewichten zijn: Jacob Aue Sobol , de Deense Magnum fotograaf, Danila Tkachenko , een documentair fotograaf uit Rusland (project: Restricted Areas, foto's van locaties uit de Sovjet Republiek die een rol hebben gespeeld bij technologisch vernieuwende projecten, vaak met een militair karakter).En dan is er George Steinmetz , een Amerikaanse fotograaf (project: Big Farming, een actueel beeld van de megafarms die in de VS, maar ook in Brazilië en Japan, de voedselproductie bepalen) en de Franse fotograaf Charles Fréger met zijn serie: 'Wilder mann'.Ook Nederlandse fotografen zijn goed vertegenwoordigd. Een kleine 400 van hen stuurden werk in. Bekende namen zijn onder meer Reinier Gerritsen Marie-José Jongerius (met een serie over de iconische palmen van Los Angeles), Carla Kogelman (dit jaar Zilveren Camerawinnaar).