Fotograferen door een glazen bol

Op het fietspad

De eerste ervaringen

Experimenteren op de Zuidas

In alle gevallen was het me bij deze eerste reeks foto's vooral om ervaring op te doen. Het creatieve dan wel artistieke effect was bijzaak. Belangrijkste vragen waren hoe het zat met het focuspunt en überhaupt of ik handmatig of automatisch moest focussen.Daarnaast wilde ik weten hoe welk objectief zou reageren, wat voor uitsnede ik kon realiseren en wat het diafragma voor effect zou hebben op de achtergrond.Qua focus is het fotograferen met een glazen bol over het algemeen niet anders dan zonder. Je kiest je scherpstelpunt en stelt scherp op het onderwerp in de bol. Meestal zit dat wel goed.Wil je echter 100 procent zeker zijn, dan werkt - in mijn geval - handmatig scherpstellen met behulp van focuspeaking wel iets fijner. Je weet dan zeker waar je scherpstelpunt of -gebied ligt.De scherpstelafstand van m'n objectieven viel me wel tegen. Ik moest meer afstand nemen dan gewenst om scherp te kunnen stellen, waardoor de bol kleiner op de foto kwam dan verwacht.In de nabewerking heb ik in sommige gevallen uitsnedes gemaakt, die meer dichter bij het beeld kwamen dan ik in eerste instantie voor ogen had. Niet ideaal, omdat je dan stomweg beeldinformatie weggooit.De scherptediepte van de foto's en de invloed van het diafragma tenslotte waren niet heel verrassend. Omdat de bol ondanks de scherpstelafstand relatief dicht bij het objectief lag, werd de achtergrond al snel onscherp.Door het diafragma verder open te draaien, werd die logischerwijs alleen maar onscherper. Wat je jezelf in zo'n geval moet afvragen, is in hoeverre je hier in extremen mee wilt werken.Ik plaats mijn foto's altijd op mijn Facebookpagina. Door een reactie van mijn neef op de eerste reeks foto's, werd ik getriggerd om eens met de bol te fotograferen op de Zuidas in Amsterdam.De eerste locatie, het voormalig ING-gebouw bekend als 'Het Schip' bood niet wat ik zocht. De hoge gebouwen rondom NS Station Zuid, het WTC en de ABNAMRO wolkenkrabber boden al wat meer perspectief, al was het nog niet 100 procent wat ik zocht.Doel van fotograferen op de Zuidas was om iets met de wolkenkrabbers en de glazen bol te doen. Uiteindelijk waren er twee foto's waar ik tevreden over was.In de eerste kijk je door de bol schuin omhoog naar de wolkenkrabber en zie je in de achtergrond de aluminium lijsten rond de glazen panelen.Hiervoor had ik de bol op een terrasomheining gelegd en de bol schuin van onderen gefotografeerd. Hierdoor zie je ook de glazen voet waar de bol op rust niet meer.