Fotograferen op een Castlefest

Ik fotografeer altijd met twee ogen open. Dit heb ik me aangewend, het is daarnaast ook ook veiliger. Je ziet wat er om je heen gebeurt. Maar wat tevens een leuk voordeel hiervan is, is dat je met je gezichts uitdrukking en met dat ene oog contact kunt maken...



Glimlachen wilde ik niet in deze setting. Ik wilde het DARK! En dat lukte. Ik keek door mijn zoeker en met mijn linkerhand en linker oog gaf ik kleine subtiele aanwijzingen.



Ik gromde, klauwde, deed het voor en ze begrepen het! Het ging om secondes maar het lukte. In tegenstelling tot mijn eerdere verhaal over het fotograferen van een Braziliaanse worstelwedstrijd moest ik nu juist niet nederig zijn. Ik moest nu juist regisseren en lef tonen.