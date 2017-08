Fotolocatie: Heuvel der Kruisen in Litouwen

Op een heuveltje ten noorden van Šiauliai in Litouwen staan honderdduizenden kruisen en beelden op elkaar gepakt: van groot tot klein, van metaal of hout, soms kitscherig en soms kunstzinnig.



Ze zijn gebracht door pelgrims, die hier in navolging van de paus in 1993 met bussen vol tegelijk heen reizen. Een prachtige fotolocatie, maar hoe zorg je dat je 'tussen de bomen het bos nog ziet?'