Fotoreportage: chicken challenge

Communicatie

De communicatie van kippen is vrij complex. Zo doen kippen aan non-verbale communicatie en kennen ze zeker 24 verschillende kreten. Ook zijn ze in staat omals gevaar dreigt.Het wijst er opnieuw op dat de kip zich van zichzelf bewust is en zich enigszins in een ander dier kan(net zoals we van zeer intelligente en sociale dieren zoals primaten gewend zijn).Zo hebben ze een specifiek geluid voor. Dit geluid bestaat uit drie toonaarden. Zodra er gevaar dreigt, vertellen ze elkaar of het gevaar over land of door de lucht (ze kijken dan schuin naar boven) komt en om welk dier het gaat.