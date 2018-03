Fotoserie: alles wat iemand aanraakt op één dag

Imago door je spullen

We omringen onszelf de hele dag met voorwerpen. We zeulen spullen mee, laten spullen achter. Al die spullen verhouden zich tot ons.



Wat mij opvalt is dat zelfs de voorwerpen die we nodig hebben om te overleven (eten, kleding), net zo goed onderdeel zijn van onze expressie. Alles draagt bij aan het beeld dat we van onszelf hebben / willen uitdragen.



Naast de noodzakelijke spullen raken we ook graag dingen aan waarmee we emotioneel verbonden zijn (zoals de teddybeer van de peuter) waarmee we prestaties neerzetten (zoals een surfplank) en waarmee we onszelf creatief kunnen uiten.