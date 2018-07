'Hoe ben je echt?' expositie van Lauren Greenfield

Hierboven één van Lauren Greenfields vroege foto's is een opname uit 1993 van de 18-jarige Mijanou uit Santa Monica. Ze spijbelt die dag van school om met haar vrienden naar het strand te kunnen gaan ter gelegenheid van de jaarlijkse Senior Beach Day.



Lauren Greenfield maakt er vanaf het begin van haar Generation Wealth-project een gewoonte van om de geportretteerden te interviewen.



Mijanou vertelt over haar leven in Beverly Hills: You grow up really fast when you grow up in Los Angeles. L.A. is so fast-moving and the kids really mature at a young age. It's cooler to be old (…) I was Homecoming Queen.



I was Junior Princess. The seniors voted in a poll at the end of the year, and I won for Best Physique. I was very flattered. You're more easily accepted if you're pretty or good-looking. People with good looks get away with much more than somebody else would.





Doogeslagen American Dream

Generation Wealth gaat niet over de rijken der aarde, maar over het brandende verlangen naar meer.Onder invloed van rolmodellen als Kim Kardashian wordt dit verlangen een drijvende kracht, maar in toenemende mate ook een onrealistisch streven voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Velen maken enorme schulden om meer luxe producten te kunnen vergaren en om aan een ideaalbeeld te kunnen voldoen.Het vroege werk van Lauren Greenfield blijkt al snel een profetische waarde te hebben wanneer deze doorgeslagen American Dream zich begint te verspreiden over de wereld. Greenfield gaat voor Generation Wealth vervolgens ook de grens over.Ze neemt de kijker mee naar huizen van Russische oligarchen, resorts in Dubai en naar privéjachten van de Chinese nouveau riche. De fotoreportages van Greenfield zijn afwisselend humoristisch, ontroerend en choquerend.Samen met de bijbehorende interviews geven de foto's blijk van de vertrouwensband die Greenfield met de geportretteerden weet op te bouwen.