Klaus Baumgärtner - Sequence

Klaus Baumgärtner

Baumgärtners manier van kijken en vastleggen doet denken aan die van fotografen als László Moholy-Nagy en Paul Schuitema uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw; ook zij fotografeerden alledaagse objecten in hun onspectaculaire eenvoud. Zij streefden 'een nieuwe objectiviteit' na.Dit najaar zijn meer dan vijftig fotowerken van Klaus Baumgärtner (1948 – 2013) in het Fotomuseum Den Haag te zien.De tentoonstelling Sequence vormt een intiem overzicht van zijn poëtische foto-oeuvre dat nagenoeg onbekend is. Geboren in Duitsland en opgeleid in Zwitserland, vestigde hij zich in 1984 in Den Haag om als docent aan de slag te gaan aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK).Decennia lang was Baumgärtner een inspirerende en invloedrijke leraar die studenten veel te bieden had vanwege zijn veelzijdige talent; zo was hij niet alleen fotograaf, maar ook beeldhouwer, collagemaker en grafisch ontwerper.Aanleiding voor de tentoonstelling is de verwerving van een tiental foto's van Baumgärtner voor de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag en het verschijnen van de publicatie Sequence samengesteld door voormalig museumdirecteur Hans Locher.Eerder dit jaar verscheen tevens het boek Collage met memoires van Robine Clignett, de weduwe van Klaus Baumgärtner.Eenvoud, verstilling, licht en schaduw zijn terugkerende elementen in Baumgärtners werk. Onopgemerkte dingen worden losgemaakt van hun functie en betekenis, en krijgen hierdoor een andere dimensie die de verbeelding vrij spel geeft.Baumgärtner zette niets in scène en personen komen zelden op zijn foto's voor. De titels refereren altijd aan het moment of aan de plek waar de foto's genomen zijn; hij bekommerde zich niet om benoeming van het onderwerp en een datering.Bij de tentoonstelling verschijnt het gelijknamige fotoboek Sequence met een tekst van Hans Locher (Uitgeverij Lecturis, 39,95 euro).