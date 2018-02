Leer écht kijken: Fotografeer vier uur lang op één plek

1. Zoek een locatie die je intrigeert

Als je nog nooit ergens 4 uur met je camera hebt rondgehangen, kun je het jezelf maar beter een klein beetje gemakkelijk maken: rondhangen is immers leuker op een plek waar je op voorhand al iets in ziet.Je kunt er zelfs heen gaan met een vooropgezet plan, maar je mag niet weg als je dat plan hebt uitgevoerd binnen die 4 uur. Want het gaat erom dat je méér gaat zien, en je dus anders leert kijken naar dezelfde omgeving.Ik koos voor deze exercitie een plek in Rotterdam-Zuid. Ik fiets regelmatig langs de verhoogde metrolijn en iedere keer verwonder ik me over de tegenstellingen in dat stukje stad. Ondanks het volgebouwde landschap voelt het leeg. Ik sloot mezelf gedurende vier uur op in een gebied van 80 bij 30 meter.