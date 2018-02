Leg reflecties in de ogen van je Valentijn vast

Lend me your eyes and I'll change what you see is de lijfspreuk van Peter Adams-Shawn. Zijn eerste reflectie nam Peter in 2011 en hij is consequent met het nemen ervan sinds 2014.



Zijn werk is zo ongelooflijk mooi, dat het hoofd van de jury van de International Loupe Awards (een bekende fotografie wedstrijd), zich verontschuldigde omdat hij dacht dat zijn foto's in scŤne gezet waren. Ook denken veel (professionele) fotografen dat hij Photoshop gebruikt heeft. Maar het is toch allemaal echt.



Zijn foto's zijn gebaseerd op reflecties op de ogen van de mensen die hij fotografeert. Sinds drie jaar kent zijn toverformule een enorm succes. Hij is al geÔmiteerd maar hij lijkt als enige zijn succesformule te beheersen om tot prachtige en geslaagde prachtige foto's te komen.



Zijn geheim ligt in het feit dat hij zijn subjecten laat glimlachen, dit geeft een relaxend gevoel en dat spreekt uit de foto's.



De beste beelden die ik heb gemaakt zijn van lachende mensen, vertelt Peter. De lach ontspant het shot, brengt natuurlijke plooien in de ogen, en zelfs van zo dichtbij kun je dan zien dat de persoon glimlacht.



De getalenteerde fotograaf is nu aan het experimenteren met bubbels, zoals die uit een bellenblaas. Hij denkt dat dit zijn volgende project kan gaan worden.