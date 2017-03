Maak creatieve verhalen met je macrolens

Alledaagse voorwerpen

Mini-figuurtjes

Miniatuur landschappen

Aliens

Plot verzinnen

Om je potentiële onderwerpen te leren 'zien', moet je vooral je creativiteit trainen. Laat je camera eerst eens liggen en ga op internet eens op zoek naar foto's die je aanspreken.En probeer eens anders te kijken naar je omgeving. Pas als je erop gaat letten, valt je op hoe vanzelfsprekend je de voorwerpen om je heen vindt. Veel voorwerpen 'zie' je niet eens meer en al zeker niet als interessant foto-object.Probeer eens met tegenlicht, silhouetten en abstracte uitsneden te experimenteren zodat je zeker niet met 'gewone' macrofoto's terugkomt.Let op de achtergrond. Een onscherpe achtergrond wordt al snel een waas. Een waas van één en dezelfde kleur is mooi. Maar eentje met verschillende kleuren en vlekken wordt al snel onrustig.Waarschijnlijk heb je meerdere keren per dag een glas in je handen. Maar kijk eens goed naar dat glas. Zie hoe de reflectie en de kleur verandert als je het beweegt. Kijk eens op deze manier naar alle alledaagse voorwerpen om je heen in je huis, op kantoor, in de tuin of onderwerp.Het is de kunst om de mogelijkheden te willen zien en vervolgens zo te fotograferen dat ze je publiek verbazen.Het gebruik van mini-figuurtjes is een leuke manier om creatieve verhalen te maken. Het voordeel van het gebruik ervan is dat ze niet bewegen (geen gedoe met sluitertijden). Het leert je ook creatiever te kijken.Je onderwerpen zijn letterlijk overal om je heen te vinden: van een legostukje tot een lepel en van een pingpongballetje tot de onderkant van een paddenstoel. De resultaten zijn vaak spectaculair en verrassend.Je kunt er je specialiteit van maken: miniatuur landschappen in eigen tuin. Je tovert stenen, gras en bloemen in je achtertuin, studio of huiskamer om tot een dramatisch fantasielandschap. Soms is het niet van echt te onderscheiden.Maar je kan ook een fantasielandschap maken dat je in de praktijk niet snel zult vinden. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om het 'omgekeerd perspectief-effect (iets kleins heel groot laten lijken, zie verderop in dit artikel) toe te passen.Pissebedden, hommels, vliegen en andere insecten zien er in close-up vaak heel anders uit dan vanuit het alledaagse perspectief. Maak eens op een dramatische manier gebruik van dit effect en fotografeer de diertjes als regelrechte aliens.Verander grashalmen en bloemen in fantasievolle gekleurde bomen en stenen in bergketens (maak besneeuwde toppen met een wolkje poedersuiker).Je kunt zelfs hele (beeld-)verhalen vertellen met deze mini-figuurtjes in je miniatuur-landschappen, al dan niet met insecten of andere levende wezens erbij. Dit geeft een heel sterk vervreemdend effect.Nietsvermoedende peddelaars die worden belaagd door een nijlpaard, een vlieg die een lekker hapje ziet in een slapende badgast, een man die een hommel probeert te temmen, een reiziger die verstrikt geraakt is in een enorm spinnenweb en die vervolgens ingekapseld wordt door een enorme kruisspin.