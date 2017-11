Maarten Corbijn en Vincent Mentzel bij Fotografencafe Dordrecht

Vincent Mentzel is al meer dan 40 jaar werkzaam in de fotojournalistiek, vandaar dat zijn thema ook '40 jaar fotojournalistiek' gecombineerd met portretfotografie is.



Vincent werkt sinds het begin van de jaren zeventig als staffotograaf voor NRC Handelsblad en heeft zich ontwikkeld tot één van de bekendste fotojournalisten. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt in parlementaire-, en reisfotografie.





Twee moderators

Hieronder wat informatie over de twee moderators die het programma redactioneel verzorgen. Zij zijn bekend van diverse andere evenementen en radio en TV: Kees Thies werkt bij het Algemeen Dagblad en is een bekende dagelijkse columnist in Dordrecht en omstreken.Hij heeft onder meer gewerkt als communicatieadviseur bij de Regionale Brandweer Zuid-Holland, PR & Communicatie Dordrechts Museum en heeft verder diverse functies als (eind)redacteur bij ondermeer AD Nieuwsmedia, Dagblad de Dordtenaar, AVRO, TROS en TV Holland. Carel van Hees is begonnen in 1970 als fotograaf en maakte vooral series en documentaires met mensen in de hoofdrol. Carel is de bekende moderator uit “de Donkere Kamer”. Hij zal het interview met Vincent Mentzel voor zijn rekening zal nemen.