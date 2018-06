National Geographic Greatest Landscapes in Museon

Foto: Jim Richardson: Orkney Islands, Scotland - Massive stones on a Hoy Island beach

Met Greatest Landscapes wil het Museon haar status als hét geografiemuseum van Nederland extra onder het voetlicht brengen. De meest bijzondere plekken op aarde worden vanaf 29 juni tentoongesteld.Van de snikhete woestijn tot de barre poolgebieden, van scherpe kliffen tot glooiende heuvels.Alle foto's zijn in de afgelopen jaren genomen door de beste fotografen van National Geographic. Met de tentoonstelling willen ze niet alleen sereen natuurschoon in beeld brengen, ook de invloed van de mens op het landschap – ten goede en ten kwade – gaan ze niet uit de weg.Het doel van de expositie is exact hetzelfde als de missie van het Museon: bezoekers inspireren om onze wereld te ontdekken en deze met respect te behandelen.Greatest Landscapes is een onderdeel van de NatGeo Focus Gallery, de permanente fototentoonstelling van het Museon.