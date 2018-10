Power of Art House opent galerie voor rebelse kunst

Drie internationale kunstenaars reflecteren op de relatie tussen macht en tegenkrachten: CSAR (Nederland), Antuan Rodriguez (Cuba/Verenigde Staten) en INDECLINE (Verenigde Staten).



De anonieme kunstenaar CSAR laat met zijn vlijmscherpe portrettenserie 'Powerless' zien hoe machtige leiders als Poetin, Assad, de Paus en Zuckerberg over twintig jaar terugkijken op hun leven.



De portretten worden begeleid door korte satirische verhalen van Jeroen Teitler. Antuan Rodriguez presenteert de interactieve installatie 'Left or Right' waarbij toeschouwers al boksend hun emoties over diverse wereldleiders kunnen uiten.



Het activistisch kunstcollectief INDECLINE toont met 'The Emperor Has No Balls' een provocerende sculptuur van een poedelnaakte Donald Trump.